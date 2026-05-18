Россия атаковала Днепр ракетами и дронами: разрушены дома, много раненых (фото, видео)

Среди пострадавших – 10-летний мальчик.

Россияне в ночь с 17 на 18 мая нанесли удар по Днепру с помощью дронов и ракет. Попадание пришлось на жилой квартал, есть раненые.

Обновлено 7.05. Как сообщил Александр Ганжа, количество раненых из-за атаки россиян на Днепр выросло до 18. Среди них - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети на амбулаторном лечении.

Сначала Россия запустила по Днепру беспилотники. Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, из-за атаки произошел пожар на крыше 24-этажного дома. Также в Днепровском районе россияне попали по складу пиротехники, там вспыхнул пожар. По его информации, предварительно обошлось без пострадавших.

Впоследствии, около 3 часов ночи Ганжа сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Днепру, попав в жилой квартал. В результате атаки произошло несколько пожаров, в одном из домов заблокированы люди.

Сначала Ганжа сообщил, что в результате атаки ранены три человека.

"Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 50 лет и мужчина 52 лет находятся на амбулаторном лечении", – сообщил он.

Впоследствии число раненых возросло до 9 человек, в частности, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику.

Глава ОГА сообщил, что ребенок и четверо взрослых находятся на амбулаторном лечении. Еще четверо человек госпитализированы. Все в состоянии средней тяжести.

Также ночью РФ атаковала Одессу десятками ударных дронов. Произошло попадание в жилые дома, вспыхнули пожары. Также повреждения получили здания лицея и детского сада.

По предварительным данным, известно о двух пострадавших. Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

