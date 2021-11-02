Кандидат на пост министра обороны считает, что Украина должна найти собственную модель урегулирования развязанной Россией войны на Донбассе.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который может возглавить Министерство обороны, считает, что Украина не сможет позаимствовать ни одну из известных моделей с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Резникова относительно результатов работы Минреинтеграции в социальной сети Facebook.

"Мой главный вывод за время работы на посту такой: Украине придется найти свой рецепт решения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией", - написал он.

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"Мы не сможем позаимствовать ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы. Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", - добавил Резников.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук заявила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны.

Также 1 ноября Резников подал заявление об увольнении.

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Автор: Виталий Саенко