Одна ракета стоит столько, что на эти деньги можно было бы привести в порядок весь город.

Россия потратила десятки миллионов долларов на три удара ракетами "Орешник" по Украине. При этом городок рядом с полигоном "Капустин Яр", откуда запускают эти ракеты, выглядит убого и запущенно. Об этом говорится в материале Business Insider.

Как пишет автор публикации, полигон "Капустин Яр" расположен в заброшенном степном регионе недалеко от Казахстана, а его город-спутник Знаменск является закрытой административно-территориальной единицей.

"Никто не может въехать в город, если он там не зарегистрирован, не получил четкого приглашения или не прошел сложную предварительную процедуру регистрации. Любой, кто имеет постоянное место жительства в городе, получает от властей пропуск, на котором, среди прочего, изображена взлетающая ракета", – пишет автор публикации.

В то время как стоимость ракеты "Орешник" оценивается примерно в 40–80 миллионов долларов, сам городок Знаменск находится в запущенном состоянии – с устаревшей инфраструктурой и низким уровнем жизни. В соцсетях нетрудно найти неутешительные изображения города – с разрушенными деревянными домами, неасфальтированными дорогами и статуей Ленина, стоящей перед обвисшими кабелями электропередач.

"Запущенное состояние этого маленького городка резко контрастирует с передовыми и дорогими ракетами, которые Россия разрабатывает там", – говорится в публикации.

Несмотря на секретность, местные жители, как отмечается, редко замечают последствия запусков. В соцсетях люди пишут, что не обращают внимания на ракеты, взлетающие, чтобы разрушать украинские города. При этом горожане не ощущают последствий войны, так как находятся слишком далеко от фронта, и украинские дроны в Знаменск почти не залетают.

Как писал УНИАН, украинские следователи проанализировали обломки российской ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Белую Церковь, и пришли к выводу, что она была оснащена инертными боеприпасами без взрывчатого вещества – металлическими и бетонными блоками.

Исследование обломков также позволило украинским экспертам детально изучить внутреннюю структуру ракеты, в частности узлы разделения боеголовок и электронные компоненты с датами производства 2018 года, причем значительная часть деталей происходит от российских и беларуских производителей. Это отличает "Орешник" от других российских ракет, в которых часто фиксируют западные комплектующие.

