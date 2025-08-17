Он озвучил это требование на саммите с Трампом. Американский лидер поддержал его.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку плану правителя России Владимира Путина, который предусматривает передачу под контроль Москвы ключевых территорий на востоке Украины в обмен на прекращение войны.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, Кремль требует, чтобы Украина уступила Донецкую область, части которой сейчас контролирует Киев. В ответ Путин пообещал заморозить линию фронта и прекратить дальнейшие наступательные действия.

По информации СМИ, требования были озвучены во время встречи Путина с Трампом на Аляске. В понедельник Трамп планирует представить эти условия президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне.

Видео дня

Источники в Республиканской партии сообщили, что Трамп считает уступки территориями "частью цены мира". В то же время он предлагает Киеву гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО, которые обязали бы США и европейских союзников реагировать на новую российскую агрессию.

Европейские лидеры обеспокоены, что Зеленский категорически отклонит любые предложения по передаче украинских земель, что может вызвать резкую реакцию Трампа. Накануне саммита в воскресенье в Вашингтоне должна состояться встреча лидеров коалиции во главе с Великобританией, Францией и Германией.

В Лондоне подчеркнули, что любые договоренности о территориальных уступках могут быть приняты только с согласия украинского правительства.

Позиция Киева

Президент Зеленский в своем обращении поблагодарил союзников за поддержку и заявил, что "Украина не готова обсуждать отказ от собственных территорий". По его словам, главным условием мира должно оставаться "полное прекращение убийств и гарантии безопасности для украинцев".

Аналитики отмечают: передача Донецкой области без боя может создать России плацдарм для дальнейших наступлений на Запорожскую и Днепропетровскую области, а также приблизить новую волну атак на Киев.

Москва, в свою очередь, сигнализирует, что не готова отказаться от стратегических южных территорий, которые обеспечивают сухопутный коридор в Крым.

Саммит на Аляске - условия для Украины

Как сообщал УНИАН, 15 августа Трамп и Путин встретились на Аляске. Путин предложил мир в обмен на Донецкую область, говорят источники, но не согласился на прекращение огня.

Трамп обещает Украине гарантии безопасности "вроде статьи 5 НАТО". Европейские лидеры обеспокоены, что Зеленский откажется от уступок, что может обострить отношения с США.

Вас также могут заинтересовать новости: