Некоторые успехи россиян в восточной части Запорожской области, в Днепропетровской области, на юге Донецкой области и на Купянском направлении связаны, в частности, с недостатком укреплений у украинских войск. Такое мнение высказал высокопоставленный чиновник НАТО в Брюсселе в комментарии для LIGA.net.

"Эти успехи, вероятно, объясняются открытой местностью, недостатком укреплений и растянутостью украинских сил", - сказал он.

Чиновник в разговоре с журналистами отметил, что Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для российских войск. Он добавил, что в это же время украинские военные строят новые оборонительные линии и переходят к стратегии активной обороны.

По словам чиновника, РФ сохраняет превосходство по численности сил. Более того, уровень потерь среди оккупантов снизился, вероятно, из-за изменения тактики - враг теперь использует меньшие группы, а также передвигается на мотоциклах и квадроциклах для поиска слабых мест в украинской обороне. Он считает, что РФ продолжит стратегию медленных достижений на фронте, несмотря на все еще высокие потери.

Россия возобновила механизированные штурмы - что известно

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что в течение последних двух недель россияне совершили три механизированных штурма силами роты или батальона в приоритетных районах Донецкой области. Это свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники.

В 2025 году оккупанты преимущественно не проводили усиленных механизированных штурмов. Тем не менее в последние недели стало больше механизированных штурмов, которые россияне проводят в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.

