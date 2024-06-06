У представителей ТЦК есть только две причины, чтобы прибегать к принудительным мерам, подчеркнул народный избранник.

В последнее время распространяется все больше заявлений об избиении военнообязанных работниками ТЦК. Для того, чтобы таких случаев стало меньше, следует проводить расследование и тщательный отбор кандидатов в военкоматы, в частности, с учетом их психологического состояния, сказал нардеп и волонтер Руслан Горбенко в интервью Укринформу.

"Сейчас начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными", - считает депутат.

По его мнению, это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. В то же время Горбенко заявил, что есть случаи, когда представители ТЦК могут применить силу.

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"Например, представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно оставивших воинскую часть или место службы", - пояснил нардеп.

Мобилизация в Украине - последние новости

Юрист Галина Токмач объяснила, могут ли мобилизовать мужа женщины-военнослужащей. По ее словам, мужчина может получить отсрочку, но если у супругов есть несовершеннолетний ребенок. Для этого нужно подать ряд подтверждающих документов.

Руслан Горбенко считает, что Украине за 2024 год нужно пополнить ряды армии на 100-110 тысяч человек. В то же время войско требует много западного оружия, которое позволит Силам обороны идти в контрнаступление.

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