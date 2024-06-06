В 2024 году удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев, считает народный избранник.

Мобилизация в Украине продолжается, и нашему государству за этот год надо пополнить ряды нашей армии на 100-110 тысяч человек.

Таким мнением поделился нардеп и волонтер Руслан Горбенко во время интервью "Укринформу". По мнению собеседника, в этом году удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев. "Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек", - сказал он.

Политик добавил, что во время планирования контрнаступления под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч украинцев, однако помощь от иностранных партнеров, к сожалению, задерживалась, и когда новым главнокомандующим назначили Александра Сырского, был утвержден план обороны на этот год, который не предусматривал привлечения такого большого количества новых военных.

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"Также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания", - подчеркнул народный избранник.

В центре внимания мобилизация 2024 - сегодня это стоит знать

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. После этого все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. СМИ отмечали, что работники Территориального центра комплектования на социальной поддержке без полиции не могут задерживать военнообязанных. Кроме того, журналисты узнали, что полицейские не имеют права вручать повестки без сотрудников ТЦК.

6 мая стало известно, что, по словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, после вступления в силу нового закона о мобилизации свои военно-учетные данные обновили только 15% граждан.

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