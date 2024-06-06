"Прописка" супругов по разным адресам не является причиной отказа в отсрочке.

Мужчина не может быть призван на военную службу, если его супруга является военнослужащей, и супруги имеют несовершеннолетнего ребенка.

Юрист Галина Токмач пояснила, что согласно п. 15 ч. 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют ребенка (или нескольких детей) до 18 лет и мужа (жену), который проходит службу по одному из видов военной службы, которые определяются ч. 6 ст. 2 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Юрист уточнила, что нужные сведения также содержатся в п. 58 "Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период", утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года № 560 (Порядок № 560). Согласно ему, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на службу по мобилизации на особый период военнообязанные (кроме забронированных) соответствующие документы лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела. В частности, нужно подать заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку или копии таких документов, заверенные в установленном порядке. Перечень документов, как пишет Токмач, указан в перечне в приложении 5.

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В частности, следует подать свидетельство о браке; свидетельство о рождении ребенка; справку о прохождении военной службы мужем (женой).

Также она отметила, что закон о мобилизации не устанавливает такое требование как совместное зарегистрированное место жительства, а Порядок №560 не предусматривает представление документов для подтверждения этого обстоятельства. В связи с этим "прописка" супругов по разным адресам основанием для отказа в отсрочке не является.

В соответствии с пунктом 60 Порядка № 560 комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для отсрочки. Нужную информацию (для подтверждения права отсрочки) комиссия может получить из публичных электронных реестров или, в случае необходимости, направляет запросы в соответствующие органы государственной власти.

По словам юриста, полученные документы (подтверждающие право на отсрочку) комиссия обязана рассмотреть в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы госвласти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки и составляет об этом протокол.

О своем решении комиссия должна уведомить заявителя по телефону, по почте или с помощью электронной связи не позднее чем на следующий день после его принятия.

В случае положительного решения военнообязанному выдается справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6. В случае отказа в отсрочке, военнообязанному сообщают об этом письменно с указанием причин по форме, определенной в приложении 7.

"Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке", - отметила юрист.

До принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации на особый период.

Мобилизация в Украине

Работники ТЦК и СП не могут без полиции задерживать граждан (потенциальных призывников). Как говорится в материале Судебно-юридической газеты, новый закон о мобилизации свидетельствует, что самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать. Также нет полномочий доставлять граждан в ТЦК. Это может делать только полиция при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно законодательству, о месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно сообщаются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган. Административное задержание может длиться не более 3 часов.

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