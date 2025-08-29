Вице-президент США заверил, что Вашингтон хочет сохранить территориальную целостность Украины.

США стремятся сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

По словам Вэнса, у него и главы Белого дома Дональда Трампа состоялось несколько хороших разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что будет продолжать работу ради мира.

"Думаю, по этому вопросу мы довольно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились", - отметил вице-президент США.

Видео дня

При этом, Вэнс отметил, что, по его мнению, война в Украине достигла той точки, когда россияне, продолжая воевать, на самом деле ничего не добиваются, но и украинцы тоже.

Поэтому, вице-президент США выразил мнение, что сейчас лучше всего для всех, включая США, чтобы прекратились убийства и привести ситуацию к мирному урегулированию.

Другие заявления Вэнса

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс намекнул, что готов стать следующим президентом США. В то же время, он добавил, что у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа крепкое здоровье и он находится в хорошей форме. По его мнению, Трамп доработает до конца своего срока и сделает великие дела для американского народа. Вэнс поделился, что получил на этой должности за 200 дней лучшее обучение.

Также мы писали, что Вэнс высказал мнение, что скандальная стычка в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским была "полезной". Он добавил, что она помогла вывести на первый план разногласия между Вашингтоном и Киевом. Вэнс признал, что в феврале он не хотел, чтобы произошла публичная ссора с Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: