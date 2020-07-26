Папа Римский поддержал прекращение огня на Донбассе

Папа Франциск поблагодарил за этот знак доброй воли, направленный на возвращение мира.

Папа Римский Франциск поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе.

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Об этом сообщает Vatican News.

"Я узнал, что недавно членами Трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня на Донбассе. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на возвращение мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, договоренность, наконец, была реализована, включая также эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа Римский.

Также он подчеркнул, что только так можно возобновить доверие и заложить основы для примирения.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

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