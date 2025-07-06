В ночь на понедельник, 7 июля, противовоздушная оборона Украины отражает очередную дроновую атаку со стороны Российской Федерации.

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В 23:45 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. В последнем сообщении Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о БПЛА на Сумщине юго-западным курсом.

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Дроновые обстрелы Украины

Как известно, в последнее время Российская Федерация значительно нарастила количество дронов-камикадзе во время ночных атак на Украину.

4 июля в небе Украины было зафиксировано 539 "шахедов", беспилотников-имитаторов и ракет различных типов. Той ночью под основным ударом России оказались Киев и область, в результате атаки произошло множество разрушений и пожаров.

После этой атаки командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди предупредил, что Москва сможет запускать по украинским населенным пунктам и более 1000 дронов типа "шахед".

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