Власти Полтавской области сообщили о пострадавшем в результате атаки.

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину дронами. Цели фиксируются в разных областях, сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Обновлено 23:11: Воздушные силы ВСУ информируют, что новые группы ударных БПЛА заходят на Николаевщину с юга.

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Кроме того, военные предупредили об угрозе для Ривненской и Винницкой областей.

Обновлено 22:41: По данным Виталия Кличко, в Днепровском районе Киева обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов.

По состоянию на 22:20, по данным ВС ВСУ, угроза применения дронов была актуальной для Киева, Днепра, Харькова, Житомира, Кременчуга (Полтавская область), Чугуева (Харьковская область) и Кривого Рога (Днепропетровская область).

В Киеве работает противовоздушная оборона (ПВО), о чем информировал мэр города Виталий Кличко. Сообщалось также о вызове медиков в Оболонский район столицы. Кличко отмечал, что там, по предварительным данным, обломки дрона упали на крышу жилого дома.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что повреждений не обнаружено:

"На Оболони, куда выезжали на вызов медики и столичные спасатели, пострадавших и повреждений дома пока не обнаружили. Воздушная тревога и угроза БпЛА для столицы продолжается! Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Тем временем глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявил, что, по предварительной информации, в Днепровском районе столицы зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА.

В то же время на Полтавщине в результате атаки дронов пострадал человек.

"В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль. Травмирован человек. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Атаки РФ по Украине

3 июля российские террористы нанесли удар по зданию Полтавского объединенного городского Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате вражеской атаки погибли люди, сообщалось и о раненых.

Впоследствии инцидент прокомментировали в Сухопутных войсках ВСУ. Так, начальник управления коммуникаций командования Сухопутными войсками Виталий Саранцев сказал, что россияне начали бить по зданиям ТЦК, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине. По его словам, в Полтаве было два попадания: одно из них на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе – на территории Полтавского областного ТЦК и СП.

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