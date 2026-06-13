Силы обороны поразили важный объект нефтетранспортной инфраструктуры РФ, – Генштаб

Также были нанесены удары по пунктам управления и районам сосредоточения российских войск.

В ночь на 13 июня украинские защитники нанесли удар по цеху подготовки и перекачки нефти в Волгоградской области России. Об этом сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате удара на территории предприятия начался пожар. В Генштабе добавили, что этот цех обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре России. В частности, РФ использует его для подготовки нефти с Коробковского нефтегазового месторождения, а также с прилегающих месторождений в соседних областях.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по пунктам управления оккупантов недалеко от Соледара в Донецкой области и Верхней Криницы в Запорожской области.

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Также сообщается о поражении пунктов управления БПЛА в районах Хоромного на Брянщине, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки в Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Удары по РФ: важные новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что на фоне постоянных ударов Сил обороны переработка нефти в России упала до самого низкого уровня за два десятилетия. Отмечается, что падение объемов переработки нефти в РФ началось еще в конце прошлого года. Однако уже в мае РФ добывала в среднем 9,009 млн баррелей нефти в сутки, что на 690 тысяч ниже уровня суточной добычи, согласно соглашению с ОПЕК.

О том, что последствия украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре становятся все сильнее, пишет The Economist. Отмечается, что эти удары приближают войну к рядовым россиянам и опровергают миф о том, что Россия непобедима.

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