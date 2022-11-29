Американские власти выделят десятки миллионов долларов на восстановление энергосистемы нашего государства.

Власти США предоставят Украине 53 млн долларов для того, чтобы срочно было закуплено оборудование, которое нужно нашей стране для восстановления энергетической системы, которая была повреждена в результате массированных атак со стороны РФ.

Средства предоставлены дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки энергетического сектора украинского государства, сообщает CNN со ссылкой на сведения американского Госдепа.

Деньги должны пойти на покупку оборудования, необходимого для восстановления электросетей.

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В Госдепе добавили, что в пакет помощи войдут транспортные средства, трансформаторы, разъединители, устройства защиты от скачков напряжения, автоматические выключатели и другое очень важное оборудование.

Оборудование должны доставить в Украину как можно скорее.

Напомним, 2 ноября стало известно, что власти Штатов выделили 55 млн долларов из фондов Агентства по международному развитию (USAID) на ремонт и поддержку работы инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах нашего государства.

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Россия осуществила очередную массированную атаку по нашей земле - враг использовал крылатые ракеты и дроны. В нескольких регионах противник попал в объекты критической инфраструктуры. Всего было запущено более 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожены. Также было ликвидировано несколько дронов.

В результате вражеских атак на Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станциях сработала аварийная защита - все энергоблоки АЭС были отключены.

Во многих регионах были аварийные отключения электроэнергии, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением.

Потом ситуация в энергосистеме нашего государства была стабилизирована.