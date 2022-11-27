Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей.

На конец недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

Сейчас специалисты продолжают работать над ремонтом сетей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - написал он.

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По словам премьера ЕБРР и Нидерланды выделяют НЭК "Укрэнерго" 372 млн евро для оперативного ремонта повреждений от российских атак. В то же время Норвегия выделяет НАК "Нафтогаз Украины" 200 млн евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели предоставит ЕБРР. Шмигаль добавил, что Кабмин передал Нафтогазу 12,7 млрд грн на дополнительные закупки голубого топлива в наши хранилища.

Премьер-министр заявил, что за неделю в Украине получила 2,5 млрд евро от Евросоюза, а Канада выпустила облигации на 500 млн долларов, средства от размещения которых передадут Украине.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как сообщал УНИАН, украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

В связи с опасностью Украинцам посоветовали, как подготовиться к новому обстрелу РФ и блэкаута.

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