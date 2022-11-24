Противники десятки раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе.

За сутки российские оккупанты нанесли по Украине 78 ракетных и 23 авиаудара.

Противник совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...Во время массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили", - говорится в сообщении.

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Массированный обстрел Украины 23 ноября - важнейшие новости

Воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября РФ запустила по территории нашей страны около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Наши воины ликвидировали 51 вражескую ракету, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет".

По сведениям Нацполиции, захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры. В результате массированного ракетного удара погибли шесть человек, а десятки - пострадали.

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