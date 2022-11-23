Президент США Джо Байден поручил выделить соответствующие средства.

Соединенные Штаты Америки передадут военную помощь Украине на 400 миллионов долларов.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, этим пакетом помощи предусмотрена передача дополнительного вооружения, боеприпасов и средств ПВО из запасов Министерства обороны США.

Речь идет о:

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дополнительных боеприпасах для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

150 крупнокалиберных пулеметах с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;

дополнительных боеприпасах для артиллерийских систем HIMARS;

200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядах;

высокоскоростных противорадиационных ракетах (HARM);

150 транспортных средствах HMMWV;

более 100 легких тактических машин;

более 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы она могла продолжать защищать себя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придет время", – сказал госсекретарь.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, комментируя объявление о новом пакете помощи, подчеркнул, что это "именно та сила, которая позволит нам выиграть войну". Он поблагодарил союзников Украины.

"Еще 400 млн долларов на военную помощь для Украины от США. Президент США Джо Байден поручил выделить такую сумму. Во время диалогов с нашими международными партнерами постоянно подчеркиваю, что лучшим ответом на террор врага является сила", – написал он.

Военная помощь США Украина

США - один из ключевых партнеров Украины, оказывающий военную помощь для противодействия российской агрессии. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с момента прихода к власти Джо Байдена США оказали военную помощь уже на 19,7 млрд долларов.

В частности, в середине октября стало известно, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках еще одного пакета помощи на 725 млн долларов.

1 ноября стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 7 ноября стало известно, что в Украину прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

10 ноября Пентагон официально объявил новый оборонный пакет для нужд Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов.

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