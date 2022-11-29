Графики отключений составляют и вводят облэнерго.

Дефицит электроэнергии в Украине в настоящее время составляет 30%, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли утром 28 ноября, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

"По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%", - говорится в сообщении.

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"Обращаем внимание, что "Укрэнерго" доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Графики отключений составляют и непосредственно применяют облэнерго. При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями", - отметили в "Укрэнерго".

В энергокомпании также напомнили, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонте поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой.

Что происходит с энергосистемой Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа в сутки.

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