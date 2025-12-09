Украинские войска удерживают северную часть населенного пункта.

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Покровска, украинские войска и дальше удерживают часть города, хотя ситуация остается чрезвычайно тяжелой: россияне постепенно продвигаются, активно применяют дроны, тогда как украинские подразделения истощены, но убеждены, что отступление означало бы дальнейшие потери территорий. Об этом говорится в материале ВВС, журналист которого побывал на украинском командном пункте за линией фронта.

По его словам, солдаты здесь смотрят прямые трансляции с дронов и координируют удары по российским позициям в городе. Командир штурмового полка "Скала" Юрий даже доказал, что Украина все еще контролирует северную часть города. По радио он попросил двух солдат выйти из укрытия из здания в Покровске и показать украинский флаг. Автор пишет, что на записи с дрона видно, как украинские военные недолго машут желто-синим флагом и быстро возвращаются в укрытие.

"Я думаю, что весь мир должен знать, что мы просто так не откажемся от нашей территории. Если мы это сделаем, все потеряют веру и перестанут помогать Украине", - сказал Юрий, который служит на командном пункте.

По словам журналиста, в Покровске российские войска медленно продвигаются с юга.

"Украина теряет позиции, но утверждает, что все еще удерживает север - вплоть до железнодорожного пути, который разделяет город пополам", - рассказал он.

Бои за Покровск

В статье говорится, что для того, чтобы проникать сквозь украинские позиции, россияне используют небольшие группы из 2-4 солдат, иногда одетых в гражданское.

"Это хорошая тактика, чтобы проникнуть в тыл врага, закрепиться. Но врага, который проникает к нам в тыл, быстро идентифицируют - между обнаружением и уничтожением нужно от 15 до 20 минут", - рассказал 25-летний командир батальона Саша.

Другой украинский солдат с позывным "Кролик" описал изданию ситуацию в городе как "сложную, но контролируемую". Он показал российский пулемет, захваченный одним из его побратимов, который провел 70 дней подряд в боях за Покровск.

"Все, чего он хотел, - это сигареты и боеприпасы", - рассказал "Кролик".

По словам автора, нет никаких признаков того, что украинские бойцы сдадутся. Например, как пишет он, военный "Ребит" не соглашается с предложением о том, что Украина должна отказаться от территории ради мира.

"Мы - часть этой земли. Если мы ее отдадим, Россия захочет еще", - высказался защитник.

Солдат с позывным "Призрак" описал ситуацию в Покровске как "напряженную, но не критическую". Он отверг сообщения о захвате города как "российскую пропаганду".

Что военные думают о США и Европе

Отмечается, что украинские солдаты, которые воюют в Покровске, неохотно комментировали "политические вопросы". Но доброволец из Латвии, заместитель командира полка "Скала" с позывным "Крестный отец" все-таки высказал свое мнение. Он говорит, что латвийцы понимают, что если Украина проиграет войну, то следующей будет его страна.

Также "Крестный отец" высказал мнение о Европе и США. Он описал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как "харизматичного и сильного лидера", но говорит, что если его посланник Стив Уиткофф "поддерживает Путина, то это делает Америку и Трампа слабыми". Что касается Европы, то, по его словам, "там много разговоров, много бюрократии и недостаточно действий".

"Сообщение от военнослужащих, с которыми мы общались, заключается в том, что ситуация в Покровске не такая уж и мрачная. Но Украине нужны доказательства ее решимости в это критическое время", - заключает автор.

Как сообщал ранее УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему ВСУ не выходят из Покровска, несмотря на тяжелую ситуацию. По его словам, Украина будет держать позиции столько, сколько будет возможность, ведь таким образом она сковывает действия россиян. То есть 150-170 тысяч личного состава армии РФ, которые размещены вокруг Покровска, не могут быть в это время применены на других участках фронта.

Так военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Валерий с позывным "Археолог" раскрыл, как ВСУ удается обеспечивать логистику в Покровск. Он пояснил, что это происходит в пешем порядке или с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

По мнению командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, в краткосрочной перспективе противнику не удастся в полной мере оккупировать Покровск.

