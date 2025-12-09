Нарожный уверен, что украинские бойцы будут держать позиции столько, сколько будет возможность.

Силы обороны Украины удерживают до 50% Покровска, но улучшения ситуации на этом участке не видно. Об этом в эфире Radio NV рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Мы видим, что большинство боев происходит в Покровске и вокруг Покровска. Враг туда сбрасывает огромное количество авиационных бомб. И удержать эти позиции нам будет очень-очень трудно. Но уверен, что мы будем держать столько, сколько сможем, сколько будет возможность. Потому что это, по сути, сковывающие действия. То есть пока мы держим Покровск, пока мы держим Мирноград, эти 150-170 тысяч личного состава (армии РФ, - УНИАН), которые вокруг Покровска находятся, не могут быть применены на других участках фронта", - сказал Нарожный.

Он добавил, что Украина вряд ли будет проводить контратакующие действия на этом направлении для улучшения логистики или отбрасывания врага. Поскольку этого не произошло на первых этапах города, то дальше это делать значительно сложнее.

"То, что мы там отступаем, это абсолютно логично. Если там разбомбленный дом, в котором мы держали оборону, если не за что держать оборону, то надо отступать", - добавил Нарожный.

Ранее военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Валерий рассказал, что Силы обороны Украины имеют возможность поставлять боеприпасы, еду и необходимые средства военным, которые держат позиции в Покровске. По его словам, украинские защитники держат позиции в северной части города. И логистика происходит пешим путем и дронами.

Аналитики DeepState сообщили о захвате россиянами сразу пяти населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Лисовке, Сухом Яре, Гнатовке, Роге и Новопавловке. Также РФ продвинулась неподалеку от Покровска, в Мирнограде и Северске.

В Северске, по данным аналитиков, россияне пытаются затягивать пехоту в город. Сообщается, что город понемногу переходит под контроль РФ.

