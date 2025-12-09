В частности, логистика происходит в пешем порядке, или с помощью дронов и НРК.

Силы обороны Украины имеют возможность поставлять боеприпасы, еду и необходимые средства военным, которые держат позиции в Покровске. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Валерий с позывным "Археолог".

По его словам, логистика происходит в пешем порядке, или с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК), военные держат оборону в северной части Покровска.

Он подчеркнул, что враг наносит массированные удары КАБами, пытается уничтожить места, где наши военные могут закрепиться.

Видео дня

"Она (логистика) усложнена очень и проводится в пешем порядке, или же с использованием роботизированных наземных комплексов, или тяжелых дронов. Еще можем подпитывать наши передовые позиции и отправлять боекомплекты, питание и так далее, все, что нужно, чтобы продолжать оборону города", - рассказал боец 25 ОПДБр.

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, по данным источников в СМИ, Силы обороны Украины отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка.

В частности, источники, которые работают на Покровском направлении в Десантно-штурмовых войсках и в одной из пехотных бригад отметили, что украинские войска отошли назад с части позиций еще несколько недель назад. По словам собеседников, таким образом "мешок" полуокружения уменьшился.

Вас также могут заинтересовать новости: