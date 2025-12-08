По словам военного, удерживая город, украинская армия совершает подвиг.

Покровск является городом, который до полномасштабного вторжения имел 60 тысяч гражданских граждан и был достаточно комфортным для проживания. Однако сейчас город уже более года удерживает российских оккупантов. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" в составе СБС ВСУ Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио".

"И это не просто слова. Враг на этом отрезке сконцентрировал свои основные силы и средства, то есть именно здесь разворачивается сейчас ключевая битва российско-украинской войны. Враг сконцентрировал от 150 до 170 тысяч военнослужащих. Именно здесь враг держит лучших своих беспилотников и приоритетно обеспечивает их техникой. Именно здесь сконцентрировано беспрецедентное количество артиллерии и вражеской авиации. Именно здесь противник сосредоточил лучшие свои штурмовые подразделения. И уже более года Силы обороны бьют противника, не давая возможности в полной мере оккупировать город Покровск", - отметил военный.

По его словам, именно на этом направлении враг пытается обходить по флангам, однако Силы обороны его останавливают в условиях, когда силы неравны, поскольку армия РФ имеет большее количество и качество некоторых номенклатур.

"Поэтому без лишних преувеличений сейчас можно говорить очень много об успехах и неуспехах украинского войска, о дальнейших этапах развития боевых действий, о тяжести фронта, о просачивании противника... Но без лишних преувеличений - ежедневно на всех отрезках, в частности на Покровске, украинское войско совершает подвиг. По моему убеждению, в краткосрочной перспективе противнику не удастся в полной мере оккупировать Покровск", - заверил Федоренко.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее военный Максим Бакулин рассказал о безумном количестве штурмов возле Покровска. Он отметил, что россияне борются за город уже более года и понесли нереальные потери.

"Они просто валятся, их никто не забирает оттуда. За год они продвинулись не так много, но потеряли достаточно большое количество", - подчеркнул Бакулин.

В то же время в The Guardian рассказали, как РФ смогла продвинуться в городе. В частности, в октябре этого года российские войска начали проникать группами по несколько человек в сам город. Чтобы избежать атак дронов, РФ использовала дождь и туман.

По словам аналитиков, на фоне постоянных российских ударов, уровень разрушений Покровска привел к тому, что город потерял свое стратегическое значение.

