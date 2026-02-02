В РФ похоронили российского оккупанта, который на самом деле находится в украинском плену

Захватчик попал в плен ВСУ еще в 2024 году.

В Челябинске (Россия) похоронили российского оккупанта Федора Любаева, который на самом деле жив и находится в украинском плену. Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает "Милитарный".

Как оказалось, о факте захоронения сообщила бывшая жена захватчика.

Речь идет о Любаеве Федоре Владимировиче, 1988 года рождения, который проходил службу в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41680).

Видео дня

Отмечается, что российский военный попал в плен еще в 2024 году, однако его семья получила уведомление о гибели мужа и 14 июля 2025 года его похоронили.

Похороны проходили в закрытом гробу, поэтому родственники не смогли опознать тело погибшего.

Факт того, что Любаев жив, подтверждается видео, на которых мужчина лично рассказывает о такой ситуации. По его словам, он ждет обмена уже длительное время.

"Несмотря на наличие каналов передачи данных через Международный комитет Красного Креста, в российских ведомствах продолжает царить путаница с учетом. Родственники часто сталкиваются с противоречивой информацией: в одной инстанции военного могут объявить самовольно покинувшим часть (СЗЧ), на горячей линии - пропавшим без вести, а в офисах уполномоченных по правам человека - погибшим", - пояснили в "Милитарном".

Российские пленные - последние новости

Как писал УНИАН, ранее на Лиманском направлении взяли в плен российского снайпера, а также связиста, которых передали компетентным органам. Кроме того, захватчики поблагодарили украинских военных за то, что они их не ликвидировали.

Также сообщалось, что суд вынес приговор пленному россиянину, который расстреливал украинских бойцов. За свои преступления задержанный получил пожизненное заключение.

Вас также могут заинтересовать новости: