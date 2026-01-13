Виталий Саенко

ГУР захватило Тужилова в плен в сентябре 2024 года.

В июне-июле 2024 года российский военный Сергей Тужилов, нарушая законы и обычаи войны, совершил ряд преступлений против украинских военнопленных. Захватчик, задержанный бойцами Главного управления разведки Министерства обороны Украины, получил пожизненное заключение.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в социальной сети Facebook.

"Сегодня российский военнопленный Сергей Тужилов, позывной "Алтай", приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных", - отметил Кравченко.

Как рассказал генпрокурор, Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии российских оккупационных войск. Известно, что во время повторного вторжения в Харьковскую область он вместе с другими российскими военными занял территорию Волчанского агрегатного завода.

Казни украинских военных с участием Тужилова

Первый установленный случай казни произошел в июне 2024 года, когда безоружный украинский военнослужащий, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага.

"Не имея оружия и шансов на сопротивление, он сдался в плен", – сообщил Кравченко.

После допроса враг передал информацию командованию. Оттуда поступил приказ убить пленного.

"Именно Тужилов предложил исполнителя, подробно проинструктировал, выбрал место казни, это контрольно-пропускной пункт на территории завода, и лично контролировал казнь - расстрел украинского защитника выстрелом в голову", - подчеркнул Кравченко.

Второй такой случай зафиксирован в начале июля 2024 года. Тогда двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода. После допроса снова прозвучал приказ: "Отправьте их к Бандере".

"На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве. Вместе с другим военным они согласовали план и каждый сделал выстрел в затылок пленному", - говорится в сообщении.

Тужилов сам попал в плен

24 сентября 2024 года во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли в плен российских военных, среди них и "Алтая". Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства. В суде он повторял, что является военным и выполнял приказ.

"Но выполнение явно преступного приказа не является оправданием. Это сознательное военное преступление. Грубое нарушение правил ведения войны и всех международных конвенций", - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор добавил, что документировал военные преступления в Киевской области во время и после оккупации.

"И каждый раз видел одно и то же: фанатично-безумное желание убивать мирных жителей и военных, а приказы, когда они были, лишь формальное разрешение на реализацию страшных желаний", - заявил Кравченко.

Приговор для Тужилова

13 января суд признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), и назначил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

"Я понимаю, какого наказания хотят украинцы, уставшие от войны и шокированные жестокостью оккупантов. Но мы не отвечаем преступлением на преступление. Мы отвечаем законом и соблюдением всех норм: право комбатанта принимать непосредственное участие в боевых действиях предусматривает иммунитет от преследования за законные военные действия, но комбатанты не имеют такого иммунитета в случае нарушений международного гуманитарного права – нарушения законов и обычаев войны, совершения преступлений в отношении защищенных лиц", – пояснил генпрокурор.

По его убеждению, этот приговор является максимально справедливым, который может быть в этой ситуации.

"Я убежден: каждое военное преступление должно заканчиваться именно так: пожизненным заключением. Ни расстояние, ни время не помешают справедливому наказанию", - подчеркнул Кравченко.

Россияне убивают украинских пленных

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты систематически убивают безоружных украинских военных после взятия в плен.

В частности, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шаховое Покровского района российские захватчики взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций, а затем расстреляли их.

