Сейчас он борется за жизнь.

Отец мальчика, который погиб в Запорожье в результате удара РФ, три года находился в российском плену.

Как сообщает Суспільне, родственница семьи рассказала, что мужчина вернулся из плена весной. По ее словам, семья купила дом в начале весны.

Сейчас родители мальчика находятся в больнице.

"Скорая приехала, ребенка вынесли мертвого почти, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они купили дом в начале весны", - рассказала местная жительница.

Родственница семьи местному изданию "5 редакция" сказала, что о трагедии она узнала из звонка от невестки.

"Позвонила невестка в 2:22, что к ним в дом прилет, все горит. Что брата мужа забрала девятая, не знаем, спасут ему ноги или нет. Говорю, три года в плену для того, чтобы погиб здесь, дома. Мальчика не спасли в больнице. Ему было семь лет", - заявила родственница семьи.

Удар по Запорожью - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью в результате атаки оккупантов на Запорожскую область повреждено более десятка многоэтажек и 8 домов частного сектора.

Примерно с часу ночи враг начал массированный обстрел областного центра. Было несколько волн атак: сначала - "Шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 4 утра - управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

Всего по Запорожью этой ночью враг направлял 8 "Шахедов", 5 ракет и 5 КАБов. Погиб семилетний мальчик, еще четверо - ранены.

