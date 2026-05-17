Россияне снова залезли в трубу и всей группой попали в плен к ВСУ

Каждая труба в прифронтовой зоне вызывает у россиян нездоровый интерес.

Российские оккупанты попытались снова пролезть по газовой трубе, чтобы проникнуть в тыл украинских позиций. На этот раз на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает страница 65-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинские военные заранее знали о намерениях россиян в отношении магистрального газопровода. Россияне даже проходили соответствующие тренировки на специально оборудованных полигонах на оккупированной территории.

Однако на выходе из трубы оккупантов ждал сюрприз – листовки с инструкциями, как сдаться в плен, а также украинские дроны в воздухе. Россияне быстро сообразили, что добровольная сдача в плен – лучший вариант для них. Так и произошло.

"Первые слова: "Хочешь попить?" Отвели к себе, перевязали, накормили. Украинский солдат к нам относится лучше, чем наши солдаты к нам. Зашли в блиндаж, нас накормили, дали воды попить", – рассказал россиянин о первых впечатлениях от пребывания в плену.

Впоследствии оккупанты рассказали, что командование сознательно отправляло их в один конец.

"Все прекрасно поняли, что дороги назад у нас нет. За каждым заваривали трубу. Ну, каждая группа, кто выходил, сколько людей там, допустим, восемь или шесть человек или 12 выходило, заваривали трубу", – рассказали захватчики.

Почему россияне лезут в трубы

Как писал УНИАН, в последние два года войны россияне начали системно пытаться залезть в любую трубу, которую видят в прифронтовой зоне. Это является следствием влияния российской пропаганды, убедившей оккупантов в якобы эффективности такого способа проникновения за линию украинской обороны.

Первый известный эпизод с трубой произошел во время финальной фазы боев за Авдеевку в январе 2024 года. Тогда группе российских солдат удалось успешно проникнуть за периметр украинской обороны через старую водопроводную или канализационную трубу длиной в несколько километров. Это позволило захватчикам неожиданно захватить один укрепленный опорный пункт ВСУ.

Хотя это был лишь один эпизод большой битвы за город, россиянам тактика понравилась, и год спустя враг попытался повторить трюк во время финальной части битвы за Суджу (Курская область) в марте 2025 года. Тогда россияне прошли несколько километров по газовой трубе и на выходе попали в засаду ВСУ. По украинским данным, до 80% участников операции было уничтожено.

Однако операция "Труба" совпала по времени с началом отступления ВСУ из Курской области, поэтому российская пропаганда убедила и российскую общественность, и военных, что именно рейд через трубу якобы привел к обвалу украинской обороны в Курской области. С тех пор россияне начали лезть во все трубы, которые только видят.

Хотя иногда трубы действительно дают возможность пройти часть маршрута незаметно, все равно каждый раз эта тактика приводит к тяжелым потерям среди россиян.

