'Это тупик': оккупант с четырьмя высшими образованиями поразил всех причиной, по которой он пошел воевать

Кандидат экономических наук из Санкт-Петербурга заявил, что согласился на контракт из-за долгов и безработицы.

В плен к украинским военным попал российский оккупант Сергей Драчевский – кандидат экономических наук из Санкт-Петербурга, имеющий четыре высших образования, британскую степень MBA и опыт работы в международных корпорациях. Видео с пленным обнародовал 10-й армейский корпус.

По словам Драчевского, на фронт его привели финансовые проблемы: безработица и долг в семь миллионов рублей, в частности из-за кредита на BMW X6.

Оккупант рассказал, что, несмотря на образование и профессиональный опыт, не смог найти в России высокооплачиваемую работу и согласился подписать контракт после обещаний службы "в тылу за компьютером".

Видео дня

"Даже женщина-рекрутер спрашивала: "Сергей, зачем тебе это?", – вспоминает пленный.

Драчевский признал, что решение идти на войну было ошибкой и следствием российской пропаганды, которая убеждала в "быстрой победе". По его словам, собственные дети не поддержали участие в войне, а старший сын сразу выступил категорически против.

Пленник также резко высказался о состоянии российской экономики и армии РФ:

"Это тупик, как минимум. Наша экономика в полной заднице. А вот что будет дальше – это полная стагнация, если не будет переосмысления".

Кроме того, Драчевский пожаловался на качество личного состава оккупационной армии. По его словам, около 85% его подразделения составляли бывшие заключенные или люди, находящиеся под следствием, а среди командиров распространен алкоголизм. В конце он призвал россиян не повторять его ошибку и не идти воевать "за копейки".

Плен ВСУ – последние новости

Как сообщал УНИАН, за время полномасштабного вторжения РФ Украина взяла в плен немало российских оккупантов. В частности, издание The Wall Street Journal рассказало обывшем российском осужденном Вячеславе Кудряшеве, которого украинские войска взяли в плен.

Журналисты отмечают, что у захватчика сейчас нет части правой руки, а в голове установлены две титановые пластины. Кудряшев находился на фронте всего четыре дня, что свидетельствует о тактике, которую Россия применяет для достижения небольших успехов на поле боя в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: