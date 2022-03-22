Город практически окружен оккупантами со всех сторон.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что из города выехали более половины населения.

Об этом шла речь в его интервью изданию "Левый берег".

"Точного подсчета не ведем, но – по моим ощущениям – в городе остается ориентировочно 130 тысяч человек. До войны было 285. Поэтому примерно 150-155 тысяч людей уехало", - сказал городской голова.

По его словам, сейчас в городе остается очень мало тех, кто реально может ремонтировать объекты критической инфраструктуры, с этим есть проблемы.

Атрошенко отметил, что вооруженные силы защищают Чернигов по периметру, город практически окружен со всех сторон. Если в начале боевых действий прослеживалась хоть какая-то избирательность, враг пытался атаковать прежде всего военные объекты, то со временем, особенно в последние дни, ведется преднамеренный огонь по жилым массивам.

"Вы знаете, что были прямые попадания в очереди (за водой и хлебом), когда одновременно погибли 14 человек, 18 раненых. Поэтому сегодня ситуация в городе крайне сложная. Темпы разрушения инфраструктуры превышают возможные темпы ее восстановления. ... Окраины города разбомблены вдребезги – Бобровиця, Киенка. В пригороде уничтожено 60-70% домов", - сказал Атрошенко.

Город "закрывает" северный путь на Киев, является стратегической точкой.

Как сообщал Генштаб ВСУ, подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов.

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