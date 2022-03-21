В Чернигове полицейские задержали группу мародеров на месте преступления.
Как сообщила полиция Черниговской области, сотрудники уголовного блока полиции Черниговщины оперативно отреагировали на сообщения о мародерстве и задержали трех злоумышленников.
"Сегодня днем в полицию сообщили, что трое молодых людей в центре Чернигова повредили замки на торговом заведении и похищают пищевые продукты. Свою добычу злоумышленники забрасывали в грузовик, которым прибыли на место преступления", - сказано в сообщении.
Полицейские отреагировали на вызов и задержали всех троих подозреваемых во время загрузки похищенных продуктов в машину.
Правоохранители доставили мужчин в подразделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. Грузовик и краденый товар у них изъяты.