Мужчины грабили магазин.

В Чернигове полицейские задержали группу мародеров на месте преступления.

Как сообщила полиция Черниговской области, сотрудники уголовного блока полиции Черниговщины оперативно отреагировали на сообщения о мародерстве и задержали трех злоумышленников.

"Сегодня днем в полицию сообщили, что трое молодых людей в центре Чернигова повредили замки на торговом заведении и похищают пищевые продукты. Свою добычу злоумышленники забрасывали в грузовик, которым прибыли на место преступления", - сказано в сообщении.

Полицейские отреагировали на вызов и задержали всех троих подозреваемых во время загрузки похищенных продуктов в машину.

Правоохранители доставили мужчин в подразделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. Грузовик и краденый товар у них изъяты.

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