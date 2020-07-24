В ООН поддержали договоренности о новом перемирии на Донбассе

Антониу Гутерреш призвал стороны придерживаться достигнутых договоренностей, и направить усилия на защиту гражданских лиц.

Генеральный секретарь ООН отреагировал на достижения в рамках ТКГ договоренности о введении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил представитель миссии Украины при ООН Олег Николенко на странице в Facebook.

По его словам, Антониу Гутерреш призвал стороны придерживаться достигнутых договоренностей и направить усилия на защиту гражданских лиц.

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"Генеральный секретарь принимает к сведению договоренность, достигнутую во время заседания Трехсторонней контактной группы относительно дополнительных мер, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на Востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и направить усилия на защиту гражданских лиц, которые продолжают больше всего страдать от продолжающихся боевых действий. Генеральный секретарь призывает все причастные стороны принимать дальнейшие меры в этом духе с целью придания нового импульса в мирных усилиях "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, в том числе путем облегчения гуманитарного доступа и условий на линии разграничения, а также обеспечение прогресса в реализации Минских соглашений согласно резолюции Совета Безопасности 2202 (2015)", - написал Николенко.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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