В ОБСЕ насчитали более 200 нарушений за время перемирия на Донбассе

За сутки миссия зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в силу перемирия с 27 июля.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 июля.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода миссия зафиксировала всего 225 нарушений режима прекращения огня", - говорится в отчете.

Также отмечается, что СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 1) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения).

Кроме того, наблюдатели уточнили сообщение о мужчине, который 27 июля получил осколочные ранения в подконтрольной правительству Украины Марьинке Донецкой области.

СММ также зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

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В миссии добавили, что свобода передвижения патрулей СММ ограничивалась на контрольно-пропускном пункте рядом с населенным пунктом Еленовка (не подконтрольный правительству Украины, 23 км к юго-западу от Донецка).

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба ООС, за первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

28 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы, 29 июля - обстрел из подствольного гранатомета неподалеку от Новолуганского, 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня около Орехово и Новотошковского.

31 июля боевики совершили 4 провокационных обстрела из гранатометов и стрелкового оружия в районе Водяного, Пивденного и Луганского, а 1 августа - 1 обстрел возле Песков.

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