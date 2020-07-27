В США считают начало перемирия на Донбассе "путем к урегулированию созданного Москвой конфликта"

В дипмиссии надеются, что реальное состояние дел на местах будет полностью отражать прекращения огня.

США "прочно поддерживают" усилия Украины относительно перемирия на Донбассе и надеются, что оно откроет путь к "полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта" на Востоке.

Об этом сообщается на Twitter-странице посольства США в Украине.

"Мы надеемся, что реальное состояние дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - говорится в заявлении.

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В посольстве отметили, что соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, пострадавшим от насилия, которое длится более шести лет".

Как сообщалось, по состоянию на 00:00 по киевскому времени понедельника, 27 июля, ситуация на фронте остается контролируемой. В то же время, по данным штаба ООС, враг предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и осуществил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов.

Напомним, что в ночь на понедельник, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом 22 июля договорились представители Трехсторонней контактной группы.

В Офисе президента Украины договоренность о перемирии назвали "прорывом" в Минском процессе и подчеркнули, если режим полного и всеобъемлющего прекращения огня будет соблюдаться боевиками, это откроет путь к выполнению других положений Минских соглашений. Не стрелять договорились до полного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Тем временем украинские военные заявляют, что готовы дать отпор в случае, если поддерживаемые Россией боевики снова начнут обстрелы.

В воскресенье, 26 июля, за несколько часов до объявленного перемирия состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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