Зеленский провел телефонный разговор с Путиным перед началом перемирия на Донбассе

Президенты двух стран согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время разговора было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже.

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Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. «Собеседники приветствовали достижение договоренности относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент РФ поддержал эту договоренность», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский особо подчеркнул необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

«Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины», - говорится в сообщении.

Также было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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