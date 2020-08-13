цей матеріал доступний українською

На Донбассе погиб украинский разведчик

06:49, 13 августа 2020
Война
1336 0
На Донбассе погиб разведчик ОС / фото УНИАН

Об этом накануне сообщили в оперативном командовании "Север".

Читайте такжеВ штабе ООС рассказали в серьезных потерях сил РФ во время перемирия

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечено, что обстоятельства и причины смерти бойца выясняют представители Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины", - сообщили в подразделении.

Перемирие на Донбассе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter