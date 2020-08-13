На Донбассе погиб украинский разведчик

Причиной смерти в командовании назвали огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием.

В районе проведения операции объединенных сил в Донбассе погиб украинский военный разведчик.

Об этом накануне сообщили в оперативном командовании "Север".

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"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечено, что обстоятельства и причины смерти бойца выясняют представители Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины", - сообщили в подразделении.

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С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины состоянию на 12 августа среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые носят провокационный характер.

30 июля в штабе ООС сообщили, что в течение недели умерли трое украинских военнослужащих "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".

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