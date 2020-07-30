Огонь в ответ не открывали: боевики дважды провоцировали украинских военных

В штабе ООС отметили, что провокации были неприцельными.

За текущие сутки российские оккупанты прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не совершали.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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В частности, ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

"В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток учтено два факта несоблюдения врагом режима «тишина». Для провокации украинских защитников возле Орехово вооруженные формирования Российской Федерации использовали стрелковое оружие, а недалеко от Новотошковского добавился еще и выстрел из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огневые провокации были неприцельные, и поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

"Потерь в результате вражеских обстрелов нет", - подытожили в штабе ООС.

Сообщается, что подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса нашли 94 неизвестных взрывных устройства. В общем по распоряжению командующего Объединенными силами за последние сутки было проведено разминирование площади около 6 га.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

За минувшие сутки, 29 июля, оккупанты осуществили один обстрел из подствольного гранатомета неподалёку от Новолуганского.

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