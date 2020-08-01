В штаб ООС отчитались о количестве ликвидированных боевиков за прошлый месяц

По данным разведки, с 1 по 26 июля российские наемники понесли безвозвратные потери в 61 человек, 46 из которых - боевые, и 54 раненных и травмированных, 40 из которых - боевые.

В штабе операции Объединенных сил рассказали о потерях, которые понесли поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе с 1 по 26 июля, а также после начала перемирия, которое боевики уже неоднократно нарушали.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что 1 по 26 июля противник обстреливал украинские позиции вблизи таких населенных пунктов: Широкино, Попасная, Авдеевка, Пески, Доломитное, Пищевик, Водяное, Павлополь, Луганское, Старогнатовка, Орехово, Талаковка, Жованка, Марьинка, Новоалександровка. С начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня эти обстрелы прекратились.

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"Сейчас противник прибег к провокация и совершает единичные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы спровоцировать наших защитников открыть огонь, зафиксировать этот факт, а затем использовать в своих преступных целях. Украинские защитники на провокации не поддаются", - говорится в сообщении.

По данным разведки ОС, в период с 1 по 26 июля противник понес безвозвратные потери в 61 человек, 46 из которых - боевые, и 54 раненных и травмированных, 40 из которых - боевые. Кроме того, украинские воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники.

С наступлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг понес потери умершими - 3 человека и травмированными - 4. Как отметили в штабе, это произошло в результате неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

28 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы, 29 июля - один обстрел из подствольного гранатомета недалеко от Новолуганского, 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня около Орехово и Новотошковского, а за минувшие сутки, 31 июля, боевики совершили 4 провокационных обстрела из гранатометов и стрелкового оружия в районе Водяного, Южного и Луганского.

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