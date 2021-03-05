Гармаш не исключил новую эскалацию.

Переговоры минской Трехсторонней контактной группы находятся в тупике, заявил представитель украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

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"Работа в ТКГ на сегодняшний день как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском", - рассказал он.

При этом Гармаш не исключил вероятности новой эскалации на линии разграничения.

"Заявление Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее… То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено", - заявил Гармаш.

Ситуация на Донбассе: подробности

На днях боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться сторонницей Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Юрий Годован