США выпускают 60–65 антибаллистических ракет в месяц, и это ничто на фоне угроз, - Зеленский

В США не хватает производства антибаллистических ракет, что может привести к кризису в разных частях мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Россия наращивает собственное производство баллистических ракет. Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют", - написал украинский лидер.

По словам Зеленского, сейчас в США производится около 60–65 антибаллистических ракет ежемесячно. Он подчеркнул, что это ничто по сравнению с нынешними вызовами.

"Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot", - добавил президент Украины.

"Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую антибаллистическую систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", - резюмировал он.

Может ли Украина самостоятельно производить ракеты для ЗРК Patriot

Ранее эксперт по оружию, главный редактор издания Defense Express Олег Катков в интервью УНИАН заявил, что Украина вполне способна наладить у себя производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует довольно длительного времени.

Катков отметил, что на развертывание собственного производства зенитных ракет для Patriot Украине понадобится около 10 лет. При этом аналитик напомнил об опыте соседней Польши, которая подписала с американцами соглашение о постепенной локализации такого производства в 2019 году.

