В противостоянии погиб ветеран АТО.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время обороны города отбили уже третье нападение за день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Только что на нас было очередное нападение. И конечно мы его отбили. Но отбили очень тяжелой потерей. Только что потеряли нашего друга, собрата, Героя войны еще с АТО, очень нашего классного друга. К сожалению, мы его потеряли. Но снова отбили нападение. Сегодня это третий. И наш небольшой город стоит", - рассказал Маркушин.

Он подчеркнул, что Ирпень за 5 дней не сдал оккупантам ни одного метра земли.

"Если они и дальше будут нападать, они домой в Беларусь и в Россию будут ехать в цинковых гробах", - сказал мэр.

Маркушин также подчеркнул, что город очень мощно объединился для обороны.

Напомним, по данным Генштаба, ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.