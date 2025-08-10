До операции "Паутина" в США не были настолько обеспокоены защитой объектов внутри страны.

В начале июня 2025 года СБУ провела операцию под названием "Паутина", в рамках которой был поврежден 41 российский самолет сразу на нескольких аэродромах. Успех этой операции повлиял на подход США к защите своих военных баз, а также на разработку системы противоракетной обороны "Золотой купол", пишет Defense Express.

Специалист компании Leidos Даг Джонсон в комментарии для Air and Space Forces Magazine рассказал, что до операции "Паутина" в США не были настолько обеспокоены защитой объектов внутри страны. Теперь американские эксперты признают, что уже недостаточно просто обеспечить защиту от крылатых и гиперзвуковых ракет.

Джонсон поделился, что из-за "Паутины" в США поднимают вопрос защиты не только от традиционного вооружения, но и неочевидных угроз. Американским экспертам необходимо решить, как добиться того, чтобы "Золотой купол" обеспечил эффективную защиту.

В разговоре с журналистами Джонсон отметил, что в Leidos считают, что необходимо создать автоматизированные системы принятия решений, которые бы направляли перехватчики Patriot или THAAD на самые большие угрозы, такие как гиперзвуковые и баллистические ракеты. В это же время другие системы смогли бы защищать от крылатых ракет, а системы противовоздушной обороны ближнего действия справлялись бы с дронами.

Джонсон подтвердил, что Leidos может стать частью проекта "Золотой купол". Оборонная компания может получить от 4 млрд долларов финансирования на проведение работ.

Напомним, что в мае 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". Ее стоимость составит около 175 млрд долларов.

В Defense One писали, что компания Lockheed Martin планирует до 2028 года провести орбитальные испытания спутников для перехвата гиперзвуковых ракет, таких как российские "Кинжал" и "Циркон". Они являются частью системы "Золотой купол".

