Также враг бросил авиабазу в Джанкое.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" еще 1 июня. Тем не менее россияне до сих пор не убрали остатки некоторых самолетов, по которым был нанесен удар. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на OSINT-аналитика Tatarigami, который опубликовал спутниковые снимки российских авиабаз.

Отмечается, что на авиабазе "Белая" в Иркутской области все еще есть остатки самолетов Ту-95МС и Ту-22М3. В издании подчеркнули, что пока неизвестно, почему россияне не убрали их.

Журналисты напомнили, что именно удар по авиабазе "Белая" оказался самым результативным в рамках "Паутины". В результате атаки было поражено четыре Ту-95МС и около семи Ту-22М3.

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Помимо этого остатки стратегических бомбардировщиков замечены на авиабазе "Оленья". Также в издании обратили внимание на то, что ни на одной из российских авиабаз стратегической авиации не замечено прогресса в создании укрытий для защиты самолетов.

Тем не менее на авиабазе тактической авиации "Халино" под Курском находится на финальных этапах строительство 10 укрытий с грунтовой насыпью, 12 без грунтовой и еще 8 дополнительных ангаров, добавили в издании. Расстояние от этого объекта до границы с Украиной составляет всего 110 км.

Помимо этого россияне построили 12 бетонных укрытий на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму. Кроме самолетов там хранятся разведывательно-ударные дроны "Орион", поделились в издании.

Журналисты отметили, что авиабазу на севере Крыма в Джанкое враг покинул. Они считают, что это может быть связано с тем, что расстояние от этого объекта до линии фронта составляет 150 км.

РФ начала активное строительство на авиабазах после операции "Паутина"

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, что россияне начали строительство защитных сооружений на некоторых авиабазах после украинской операции "Паутина". Кроме того, спутниковые снимки показывают, что обломки бомбардировщиков все еще присутствуют на авиабазах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области.

По данным Frontelligence и снимкам Planet Labs, россияне построили, в частности, два бетонных бункера на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

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