Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за неделю изъяли и обезвредили почти 260 взрывоопасных предметов в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Так, с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.
"Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали почти 18 га территории, изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 30 гражданам.
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