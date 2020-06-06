Российские оккупанты ранили на Донбассе двух украинских военных

По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" против защитников Авдеевки враг применил 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Павлополя и Опросного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкиного – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступления не останутся безнаказанными. После чего захватчики прекратили свою деятельность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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