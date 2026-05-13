В Кремле выдвинули Зеленскому условие для начала мирных переговоров

Песков считает, что переговоры "неизбежно будут очень сложными".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для начала полноформатных мирных переговоров между Украиной и Россией необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию "российских регионов". Его цитируют российские СМИ.

"Чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИД РФ, президент Зеленский должен отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию "российских регионов", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, "в этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно смогут заняться переговорами". При этом он подчеркнул, что эти переговоры "неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей".

Видео дня

"Что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог через имеющиеся каналы с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной", – отметил Песков.

На уточняющий вопрос журналиста, входят ли в понятие "российских регионов" Херсонская и Запорожская области, Песков ответил: "Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел".

Заявление Путина в МИД РФ 14 июня 2024 года

14 июня 2024 года Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД озвучил условия для прекращения войны и начала переговоров, которые украинская сторона, США, НАТО и европейские лидеры назвали ультиматумом. В частности, он потребовал, чтобы украинские войска вышли со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а Киев заявил об отказе от планов вступления в НАТО.

Мирные переговоры

Ранее УНИАН сообщал, что Турция активно включилась в мирные переговоры между Украиной и РФ и продолжает поддерживать дипломатическое урегулирование конфликта. Такое заявление 13 мая сделал министр иностранных дел Хакан Фидан.

Также мы писали, что, по информации Financial Times, Путин и Зеленский считают, что мирные переговоры США зашли в тупик и имеют низкие шансы на возобновление в нынешних условиях. Правитель России Владимир Путин, по данным СМИ, все больше ориентируется на достижение результата силой и расширение территориальных требований. А украинская сторона разочарована тем, что США не смогли заставить Москву смягчить свои требования, и рассматривает переговоры как фактически замороженные.

Вас также могут заинтересовать новости: