'Прибегает к обману и маневрам': Писториус предостерег не доверять заявлениям Путина о 'мире'

Путин должен согласиться на переговоры без неприемлемых для Украины требований.

Российский диктатор Владимир Путин пытается вновь убедить мир в том, что он якобы хочет мира, однако опыт его обещаний заставляет быть осторожным.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Слишком часто он использует обман и маневры, которые продиктованы внутренними сложностями. Поэтому мы будем оценивать обещания Путина на основе одного фактора, а не на основе его обещаний. Давайте подождем и посмотрим, если он действительно хочет мира, он может легко и быстро его достичь: остановив убийства, начав надежное перемирие и согласившись провести мирные переговоры без условий, которые неприемлемы для наших украинских друзей", - сказал Писториус.

Заявления РФ о мире

Ранее кремлевский диктатор Путин заявлял, что российско-украинская война якобы приближается к завершению. Он также подчеркнул, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. В то же время Путин сказал, что это возможно только для подписания договора.

В свою очередь помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков ранее выдвинул Украине ультиматум относительно возобновления мирных переговоров. По его словам, в новом раунде трехсторонних переговоров с участием РФ, Украины и США нет смысла, пока Киев не согласится вывести войска из Донбасса. Он также заявил, что "убеждать друг друга - это в основном пустая трата времени".

