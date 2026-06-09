В Генштабе прокомментировали информацию о приближении мира в Украине

Комментируя разговоры о том, что война может закончиться в ноябре 2026 года, начальник Генштаба воздержался от политических прогнозов.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что показателем приближения мира является боевая работа украинских защитников на фронте. Об этом военачальник, который также является членом переговорной делегации, рассказал изданию LIGA.net.

Комментируя журналистам разговоры о том, что война может завершиться в ноябре 2026 года, начальник Генштаба избежал политических прогнозов.

"Я не политик. Я военный. Мы делаем все для этого на поле боя. Есть процессы, которые происходят в высших эшелонах власти. Понятно, что когда наступит момент, мы об этом узнаем", - отметил Гнатов.

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При этом он признал, что на завершение войны указывают "решительные действия" украинских военных.

"Все, что мы делаем, свидетельствует о том, что рано или поздно это закончится. Я убежден в этом. Верю, что Украина рано или поздно обретет справедливый мир", - добавил начальник Генштаба.

В издании добавили, что в политических кругах снова заговорили о возможных сроках завершения войны. Толчком стала закрытая встреча президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций, после которой в кулуарах все чаще стали называть ноябрь возможной точкой перелома.

Мир в Украине - последние заявления

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не разделяет мнение о завершении горячей фазы войны в Украине до конца этого года. Он считает сомнительным, что Китай будет давить на Россию, чтобы завершить войну. По его мнению, Пекину нынешняя ситуация вполне выгодна, поскольку РФ все больше зависит от Китая. Именно поэтому он получает дополнительные экономические и политические рычаги влияния на Кремль.

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