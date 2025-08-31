'Утес-Т', спутниковая система и 'Мыс' М1: ГУР уничтожило в Крыму важные цели (видео)

Среди пораженного также радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

На территории временно оккупированного Крыма украинские разведчики уничтожили ряд важных целей российских оккупантов. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс уничтожения системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму", - отмечают разведчики.

В свежем перечне пораженных дорогостоящих целей - радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

"Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!", - подчеркивают в ГУР.

Напомним, недавно на территории оккупированного полуострова Крым бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава С-400 "Триумф". Это произошло в ночь на 28 августа.

Ранее на территории АРК специалистами Сил специальных операций ВС Украины был поражен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами, назначение которого - обеспечение захватнической армии. Нарушенная логистика оккупантов произошло вблизи железнодорожной станции Джанкой - спецназовцы поразили подвижной состав врага с указанным грузом, что усложнило обеспечение южной группировки армии РФ.

