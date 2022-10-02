Россияне привозят на фронт недавно мобилизованных.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о панике среди оккупантов. Рашисты шокированы наступлением Вооруженных сил Украины. Когда наши защитники заходят на освобожденные территории, они видят немало трупов русских, потери страны-агрессора огромны.

Об этом Гайдай рассказал на своей странице в Telegram.

По его словам, оккупанты пытаются укрепляться, однако все их попытки защищаться тщетны. Рашисты закапывают технику и пытаются увеличить свои силы за счет "мобиков" - недавно мобилизованных россиян. Наступление ВСУ вызывает у оккупантов панику, они шокированы своими потерями.

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"На определенных участках фронта, там, где уже прошли наши защитники, то даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. И они говорят, что, по большому счету, бои шли бои мощные, но иногда такое впечатление, что, возможно, работали какие-то заградотряды", - отметил Гайдай.

Заградительные отряды могут использоваться для того, чтобы не давать убегать рашистам с поля боя. Так РФ пытается удержать временно оккупированные земли, но ничего им не поможет.

Наступление ВСУ: как защитники Украины дают достойный отпор врагу

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 60 тысяч оккупантов. Защитники Украины удачно "демилитаризуют" армию РФ и выгоняют врага с наших территорий. Контрнаступление ВСУ не остановилось на молниеносном освобождении территорий на Харьковщине.

2 октября стало известно, что наши военные полностью зачистили Лиман на Донетчине. По прогнозам Гайдая, после этого ВСУ пойдут в сторону Кременной, а затем будет освобожден Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Кроме этого, уже появляются хорошие новости с юга Украины.

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