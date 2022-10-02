Вчера, 1 октября, стало известно, что украинские войска вошли в город.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 12: 30 Лиман на Донетчине зачищен полностью.

Об этом глава государство сообщил в Telegram-канале.

"По состоянию на 12: 30 Лиман зачищен полностью", - отметил президент.

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Зеленский поблагодарил украинских военных за освобождение города.

Освобождение Лимана: основные подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 октября подтвердил украинский флаг уже реет в Лимане Донецкой области, однако в городе еще идут бои. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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