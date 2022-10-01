Россиянам больше негде будет "зацепиться", все города, которые они могли бы использовать в качестве "крепостей", они сами же разрушили.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, куда после Лимана могут пойти Вооруженные силы Украины. Конечно же, всех интересует тема "треугольника" - Лисичанска, Северодонецка и Рубежного. По мнению Гайдая, шансы на то, что защитники Украины уже скоро будут бить рашистов именно в направлении этих городов, есть.

Своим прогнозом он поделился в эфире телемарафона.

"После Лимана на другом берегу реки уже Кременная. Это один из тех первых населенных пунктов, который, возможно будет деоккупирован. И дальше там, у нас же все очень компактно и рядышком находится. Поэтому действительно можно пойти в одну сторону, можно в другую. Но три города вместе находится: Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, это с правой стороны от Кременной. Так что вполне вероятно и вполне возможно, что именно в том направлении и будут двигаться наши военные. Потому что в принципе, как крепости, эти города россияне уничтожили", - рассказал Гайдай.

Зацепиться в этих городах россияне не смогут, считает глава Луганской областной военной администрации. А потому у оккупантов практически нет шансов, что они смогут удержаться на Луганщине.

Лиманский котел: как меняется ситуация на фронте

Ранее УНИАН уже сообщал, что командование РФ не позволило своим войскам выйти из Лимана, окруженного ВСУ. По словам Гайдая, в окружении находится более 5 тысяч оккупантов. Вскоре же появилось подтверждение от ВСУ о том, что наши защитники уже вошли в Лиман.

В Минобороны призвали к тишине и отметили, что бои за город очень тяжелые.

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